Резидент Агдамского промпарка намерен экспортировать обувь во Францию, РФ и арабские страны

Резидент Агдамского промпарка намерен экспортировать обувь во Францию, РФ и арабские страны

Резидент Агдамского промпарка намерен экспортировать обувь собственного производства во Францию, Российскую Федерацию и арабские страны.

Об этом корреспонденту Report, сообщил генеральный директор компании-резидента "BAFCO" Эльнур Аллахвердиев.

Он отметил, что на предприятии производится обувь специального назначения. "BAFCO открыла обувную фабрику в Агдамском промышленном парке. Для нас это гордость, так как сегодня мы впервые экспортируем продукцию с нашей фабрики в Казахстан. Наш первый экспорт составляет 5 000 пар. Здесь представлены различные виды продукции, от полиуретановой обуви до рабочей обуви различного назначения", - сказал он.