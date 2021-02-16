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Реза Дегати: Я посвятил свою жизнь донесению правды до людей

Реза Дегати: Я посвятил свою жизнь донесению правды до людей ​​​​​​​В Центре Гейдара Алиева состоялась встреча известного фотографа Реза Дегати с представителями азербайджанских СМИ
Карабах
16 февраля 2021 г. 16:34
Реза Дегати: Я посвятил свою жизнь донесению правды до людей

В Центре Гейдара Алиева состоялась встреча известного фотографа Реза Дегати с представителями азербайджанских СМИ. Как сообщает Report, в ходе встречи фотограф рассказал о том, почему решил стать фотографом.

«С детства я хотел донести до других красоту, поделиться ею, однако словами выразить не мог и решил, что смогу передать все через объектив фотоаппарата», - вспоминает Дегати.

Он начинал как самоучка, но со временем его фотоработы стали публиковаться в ряде известных изданий, таких как National Geographic.

Реза Дегати – автор 33 книг, две из которых посвящены Азербайджану, провел 460 выставок своих работ.

Он также представил журналистам шестиминутный фильм, в котором отражены его фотоработы за 30 лет.

Фотограф вспоминает, что впервые посетил Азербайджан в 1987 году, в следующий раз его пригласили приехать уже после кровавых событий 20 января 1990 года.

«В то время было очень трудно получить визу. Меня спрятали в поезде и так я попал в Баку, где вынужден был скрытно снимать танки, которые стояли по всему городу. Чтобы снять то, что происходило я прибегал к различным хитростям и снимал скрытно», - сказал Р. Дегати, отметив, что не смог остаться равнодушным и также освещал трагедию, произошедшую в Ходжалы.

«Все эти фото – свидетельства событий в Ходжалы», - сказал фотограф, отметив, что запечатлел и зверства армян над пленными азербайджанцами.

И сейчас, 30 лет спустя, фотограф освещал и события 44-дневной Отечественной войны и посетил уже ряд освобожденных территорий.

«То, как азербайджанские военные вернули Шушу останется в мировой истории. Они написали историю», - заявил Дегати.

«Так получилось, что я связан с историей Азербайджана. Узнав о войне, я прервал все свои проекты и приехал сюда. Я стараюсь задокументировать своими фотографиями все, что вижу в каждом городе, селе на освобожденных территориях, чтобы в истории осталось, в каком виде вернулись эти земли. Я посвятил свою жизнь донесению до людей правды», - заявил Р. Дегати

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что все эти годы постоянно сталкивался с давлением армянского лобби и в последнее время это давление стало еще сильнее.

Фото: Эхтирам Джаби

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Версия на азербайджанском языке ФотоReza Deqati: “Haqq sözünü demək üçün canımı qoymuşam”

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