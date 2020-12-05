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Вечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати

Вечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился фотографиями из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района
Карабах
5 декабря 2020 г. 16:30
Вечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати

Всемирно известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района.

Как передает Report, захватывающими кадрами и сопровождающим их текстом он поделился на своей странице в Facebook.

"Вечная красота Кельбаджара. Все это было большим сюрпризом. Когда мы достигли перевала горы Мору, на высоте 3 840 метров, я был поражен захватывающей дух красотой Кельбаджара. Присутствие азербайджанских солдат напомнило мне о войне и окончании 30-летней трагической оккупации этого региона армянскими войсками. В 1993 году десятки тысяч мирных жителей стали беженцами. Холодной зимой они были вынуждены переходить эти перевалы, во многих случаях армянские солдаты забирали их вещи, в том числе женские украшения и обувь. Чтобы выжить, им пришлось пересечь гору босиком, это был смертный приговор. Многие беженцы прибыли с обмороженными ногами", - написал он в своем посту.

Р. Дегати также отметил, что недавно при возвращении региона Азербайджану, армяне сжигали и разрушали здания, природные ландшафты и убивали животных.

"Я хотел сегодня на горе Мору забыть обо всем этом и просто взглянуть на вечную красоту матери-природы", - подытожил он восхищаясь красотами этого края.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərin əbədi gözəlliyi Reza Deqatinin gözü ilə

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