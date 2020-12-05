Вечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати

Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился фотографиями из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района

Всемирно известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района.

Как передает Report, захватывающими кадрами и сопровождающим их текстом он поделился на своей странице в Facebook.

"Вечная красота Кельбаджара. Все это было большим сюрпризом. Когда мы достигли перевала горы Мору, на высоте 3 840 метров, я был поражен захватывающей дух красотой Кельбаджара. Присутствие азербайджанских солдат напомнило мне о войне и окончании 30-летней трагической оккупации этого региона армянскими войсками. В 1993 году десятки тысяч мирных жителей стали беженцами. Холодной зимой они были вынуждены переходить эти перевалы, во многих случаях армянские солдаты забирали их вещи, в том числе женские украшения и обувь. Чтобы выжить, им пришлось пересечь гору босиком, это был смертный приговор. Многие беженцы прибыли с обмороженными ногами", - написал он в своем посту.

Р. Дегати также отметил, что недавно при возвращении региона Азербайджану, армяне сжигали и разрушали здания, природные ландшафты и убивали животных.

"Я хотел сегодня на горе Мору забыть обо всем этом и просто взглянуть на вечную красоту матери-природы", - подытожил он восхищаясь красотами этого края.