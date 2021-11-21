Реза Дегати поделился фото из Агдама

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальной сети Instagram поделился фотографиями, снятыми в Агдаме.

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальной сети Instagram поделился фотографиями, снятыми в Агдаме.