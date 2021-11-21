Реза Дегати поделился фото из Агдама

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальной сети Instagram поделился фотографиями, снятыми в Агдаме.
Реза Дегати поделился фото из АгдамаРеза Дегати поделился фото из Агдама Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальной сети Instagram поделился фотографиями, снятыми в Агдаме.
Карабах
21 ноября 2021 г. 17:53
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Версия на азербайджанском языке ФотоReza Deqati Ağdamdan çəkdiyi fotoları paylaşıb