Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии

"Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии".

"Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

По его словам, позиция Азербайджана остается неизменной, наша страна придерживается нормализации отношений с Армений с учетом всех норм международного права, однако Армения продолжает придерживаться неконструктивной позиции: "До сих пор Армения не передала карты минных полей ни Азербайджану, ни международным организациям".