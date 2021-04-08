О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии

Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии "Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии".
Карабах
8 апреля 2021 г. 20:32
Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии

"Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

По его словам, позиция Азербайджана остается неизменной, наша страна придерживается нормализации отношений с Армений с учетом всех норм международного права, однако Армения продолжает придерживаться неконструктивной позиции: "До сих пор Армения не передала карты минных полей ни Азербайджану, ни международным организациям".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanın revanşist əhval-ruhiyyəsi onların yeni reallıqları qəbul etmədiklərini göstərir”
Версия на английском языке Foreign Minister: Armenia's revanchist mood means they did not accept new realities

Новости партнеров

Самое читаемое

Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
3 апреля 2021 г. 19:31
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi