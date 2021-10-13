Религиозные лидеры Азербайджана, России и Армении выступили с заявлением по итогам встречи в Москве

Патриарх Кирилл: "Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания"

Религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении, зачитанном патриархом Московским и всея Руси Кириллом по итогам трехсторонней встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве.

"Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего кроме совместного проживания. Сегодня особенно важно восстановить доверие людей", - отмечается в заявлении.

Патриарх Кирилл выразил благодарность духовным лидерам Азербайджана и Армении за их готовность встретиться и обсудить лицом к лицу "столь сложные проблемы, волнующие жителей и религиозные общины двух братских для нас народов".

"Мы убеждены что религия обладает уникальным миротворческим потенциалом", - добавил патриарх Московский и всея Руси.

"Сколь сложными бы не были на данном этапе армяно-азербайджанские отношения мы считаем, что именно вера в Бога, любовь могут помочь врачеванию ран, нанесенных многолетним трагическим противостоянием... Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами", - заявил патриарх Кирилл.