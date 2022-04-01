Региональный директор MAG: Ход работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет

Ход работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.
Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор Консультативной группы по минам (Mines advisory group) Адам Комаровски.
По его словам, проходящая сегодня в Баку международная конференция "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития" - это хорошая возможность получить полное представление о минной проблеме в Азербайджане.
"Я очень сильно впечатлен ходом работ по восстановлению земель. Также впечатляет работа ANAMA", - отметил А. Комаровски.
По его словам, Консультативная группа по минам проводит тренинги для 20 супервайзеров ANAMA, 2 международных эксперта по разминированию работают в настоящее время в Горадизе.