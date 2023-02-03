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Регина Ковалева: Никакой блокады на Лачынской дороге нет

Регина Ковалева: Никакой блокады на Лачынской дороге нет По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проезжают автомобили, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК)
Карабах
3 февраля 2023 г. 12:17
Регина Ковалева: Никакой блокады на Лачынской дороге нет

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проезжают автомобили, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК).

Об этом Report заявила член Русской общины Азербайджана Регина Ковалева, дочь шехида Первой Карабахской войны, Национального героя Юрия Ковалева.

По ее словам, обстановка на месте проведения акции очень дружелюбная, и ни о какой блокаде дороги речь не идет.

"Мы присутствуем здесь уже несколько дней. Наше требование – положить конец экотеррору, чтобы перестал наноситься урон окружающей среде Азербайджана", - сказала она.

Регина Ковалева подчеркнула, что в дальнейшем они с сестрой планируют посадить дерево в Карабахе в честь ее отца, национального героя Азербайджана Юрия Ковалева:

"Это дерево увидят не только наши дети, но и наши внуки. Мы обязательно озеленим наш Карабах", - заключила Р. Ковалева

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 54-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Regina Kovalyova: “Laçın yolu blokadaya alınmayıb”
Версия на английском языке Regina Kovaleva: There is no blockade on Lachin road

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