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Развеян очередной фейк Александра Лапшина

Развеян очередной фейк Александра Лапшина Александр Лапшин, давно известный в социальных сетях своей проармянской позицией и безуспешными намерения очернить отношения Азербайджана с другими странами, в очередной раз выставил себя посмешищем, полностью извратив подробности гибели российских миротв
Карабах
23 сентября 2023 г. 14:42
Развеян очередной фейк Александра Лапшина

Александр Лапшин, давно известный в социальных сетях своей проармянской позицией и безуспешными намерения очернить отношения Азербайджана с другими странами, в очередной раз выставил себя посмешищем, полностью извратив подробности гибели российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, Лапшин, ссылаясь на некие источники, утверждает, что якобы в Карабахском регионе Азербайджана азербайджанские военнослужащие на длительный период задержали членов российского миротворческого контингента, вели переговоры о сдаче их телефонов (интересно, что в это время миротворцы не связывались со своим непосредственным начальством), и позже отпустили их. Но, по утверждению Лапшина, затем группа миротворцев была окружена и расстреляна по якобы поручению органов безопасности Азербайджана.

Выдумав эту фейковую новость, Лапшин забывает, что инцидент с гибелью миротворцев совместно расследуют российские и азербайджанские правоохранительные органы, которым уже известны подробности и характер произошедшего. Лапшин же в очередной раз выставил себя на посмешище, выдумав историю, не соответствующую действительности и исказив последовательность событий, не соответствующую действительности.

Сегодня Карабах - часть Азербайджана и там все процессы идут в мирном русле, в чем может лично убедиться Александр Лапшин, приехав в регион и подробно ознакомившись с процессом реинтеграции.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lapşinin daha bir saxtakarlığı üzə çıxıb

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