О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разрушенный в результате ракетного обстрела дом в Тертере будет сохранен в качестве музея

Разрушенный в результате ракетного обстрела дом в Тертере будет сохранен в качестве музея В ходе Отечественной войны в результате обстрела противником из тяжелых артиллерийских установок и ракетных комплексов в Тертере было убито 16 мирных жителей, 63 получили ранения.
Карабах
5 октября 2021 г. 17:04
Разрушенный в результате ракетного обстрела дом в Тертере будет сохранен в качестве музея

В ходе Отечественной войны в результате обстрела Арменией из тяжелых артиллерийских установок и ракетных комплексов Тертерского района было убито 16 мирных жителей, 63 получили ранения.

Как сообщил карабахскому бюро Report владелец одного из разрушенных домов Сахиб Исмаилов, за пять минут до падения ракеты на крышу их дома они покинули дом и направились в убежище.

"Дома нас было 10-12 человек, члены моей семьи и родственники. Армяне подвергали город ракетным и артиллерийским обстрелам, и мы собирались отправиться в убежище. Как только мы вышли из дома, выпущенная армянами ракета упала на крышу нашего дома", - добавил он.

Отметим, что за время войны по 40 населенным пунктам Тертерского района, включая город Тертер, было выпущено 16 тысяч 277 танковых, артиллерийских, минометных снарядов, 21 запрещенная ракета. В результате в Тертере были повреждены 82 многоэтажных жилых дома, 5 949 частных домов, 184 объекта, 301 нежилой объект, 17 школ, 11 детских садов, 1 техническая профессиональная школа, 1 музыкальная школа, 30 административных зданий и около 20 учреждений культуры и здравоохранения.

Разрушенный во время вражеского ракетного обстрела частный жилой дом Сахиба Исмаилова будет сохранен в качестве музея.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоTərtərdə ermənilərin raketlə dağıtdıqları ev muzey kimi qorunacaq

Самое важное

В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi