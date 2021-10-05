Разрушенный в результате ракетного обстрела дом в Тертере будет сохранен в качестве музея

В ходе Отечественной войны в результате обстрела противником из тяжелых артиллерийских установок и ракетных комплексов в Тертере было убито 16 мирных жителей, 63 получили ранения.

В ходе Отечественной войны в результате обстрела Арменией из тяжелых артиллерийских установок и ракетных комплексов Тертерского района было убито 16 мирных жителей, 63 получили ранения.

Как сообщил карабахскому бюро Report владелец одного из разрушенных домов Сахиб Исмаилов, за пять минут до падения ракеты на крышу их дома они покинули дом и направились в убежище.

"Дома нас было 10-12 человек, члены моей семьи и родственники. Армяне подвергали город ракетным и артиллерийским обстрелам, и мы собирались отправиться в убежище. Как только мы вышли из дома, выпущенная армянами ракета упала на крышу нашего дома", - добавил он.

Отметим, что за время войны по 40 населенным пунктам Тертерского района, включая город Тертер, было выпущено 16 тысяч 277 танковых, артиллерийских, минометных снарядов, 21 запрещенная ракета. В результате в Тертере были повреждены 82 многоэтажных жилых дома, 5 949 частных домов, 184 объекта, 301 нежилой объект, 17 школ, 11 детских садов, 1 техническая профессиональная школа, 1 музыкальная школа, 30 административных зданий и около 20 учреждений культуры и здравоохранения.

Разрушенный во время вражеского ракетного обстрела частный жилой дом Сахиба Исмаилова будет сохранен в качестве музея.