Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт

Неправительственная организация “Многопрофильный институт дипломатии” (IMDT), основанная в США и имеющая отделение в Грузии, объявила о проведении 20 января благотворительного онлайн-концерта "Арцах - Международная солидарность".

Неправительственная организация “Многопрофильный институт дипломатии” (IMDT), основанная в США и имеющая отделение в Грузии, объявила о проведении 20 января благотворительного онлайн-концерта "Арцах - Международная солидарность".

Как сообщает грузинское бюро Report, собранные средства будут переданы общеармянскому фонду "Хайастан" и потрачены на “народ Арцаха".

По данным организации, в концерте примут участие певцы из Великобритании, США, Грузии и других стран. Анонс предстоящего мероприятия с прошлой недели активно рекламируется в социальной сети Facebook.

На днях организация опубликовала на своей странице в Facebook список грузинских певцов, которые примут участие в мероприятии. Однако, как выяснилось, некоторые из них даже не подозревают о происках армян.

Так, заместитель директора Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси Лейла Алиева связалась с певцами, чьи имена фигурируют на афише. Саломе Коркоташвили и Сопо Батилашвили заявили, что не знают о концерте и опровергли информацию о своем участии.

Позже на странице Саломе Коркоташвили в Facebook появилось опровержение и имя певицы тут же убрали с афиши. Имя Сопо Батилашвили в новой афише тоже отсутствует. Грузинская исполнительница Кетато отказалась участвовать в концерте в связи с пандемией.

Самое удивительное, что в списке грузинских певцов значится имя Ираклия Чарквиани, выступающего под псевдонимом “Мепе”. Певец скончался в феврале 2006 года.

Еще одним ляпом является указание организаторами даты концерта – 20 января. Несомненно, армяне неспроста решили проводить свое провокационное действо 20 января - в День общенациональной скорби азербайджанского народа. Распространяя ложную информацию об участии грузинских певцов, армяне желают посеять смуту между азербайджанцами и грузинами. Однако происки армян в очередной раз потерпели фиаско.