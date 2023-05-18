Разоблачена очередная ложь Армении о пограничном пункте пропуска на дороге Лачын-Ханкенди

Армянская сторона распространяет ложную информацию с целью в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество.

Армянская сторона распространяет ложную информацию с целью в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество.

Так, руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Армении Зара Аматуни заявила, что автомобили МККК не пропустили через погранично-пропускной пункт на дороге Лачын-Ханкенди, а распространенные видеозаписи якобы старые.

Report, в свою очередь, представляет кадры от 18 мая 2023 года, на которых запечатлен проезд автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащего МККК, через погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Как видно, лица армянского происхождения пользуются погранично-пропускным пунктом без каких-либо препятствий.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

