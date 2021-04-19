Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются

Сочтено целесообразным проведение в этой области межведомственных учений

Согласно плану, представленному соответствующими структурами, были завершены работы по разминированию нескольких объектов инфраструктуры, транспорта, а также земельных участков и переданы по назначению.

Как сообщает Report, об этом было сказано на очередном заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

С целью эффективного продолжения разминирования было сочтено целесообразным проведение в этой области межведомственных учений, основанных на совместных стандартах по разминированию в гуманитарных целях.

В заседании приняли участие ответственные представители Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, а также Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и других соответствующих государственных структур.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.