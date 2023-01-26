Раввин: Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов

Международное сообщество должно подержать азербайджанских экоактивистов, которые требуют прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках Гызылбулаг и Демир

Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов, требующих положить конец экологическому терроризму и остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом председатель азербайджано-грузинской общины Сефардских евреев, директор Бакинской еврейской школы, раввин Замир Исаев заявил в интервью Foreign Policy Association.

По его словам, реальность такова, что акция азербайджанских экоактивистов длится уже больше 40 дней, и они абсолютно правы в своем требовании позволить провести мониторинг месторождений.

"Они эксплуатируют шахты и загрязняют азербайджанскую природу. Это влияет на весь мир", - отметил он.

Раввин подчеркнул, что несмотря на холодную погоду, мирный протест на дороге Ханкенди-Лачын продолжается.

"Армяне лгут о блокировании этой территории. Я был там, гуманитарные конвои продолжают постоянно обеспечивать армянское гражданское население", - пояснил З.Исаев, добавив, что еврейская община поддерживает азербайджанских экоактивистов и их право на защиту своей земли.

18 января 2023 года Азербайджан начал первый межгосударственный арбитражный процесс в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях.