Растет число участников акции на дороге Ханкенди-Лачын

Продолжает расти число участников мирной акции, проводимой на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Продолжает расти число участников мирной акции, проводимой на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает с места событий сотрудник Report, акцию протеста поддерживают со всех регионов Азербайджана.

В настоящее время участники акции скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!".

Они заявляют, что акция продолжится до выполнения их требований.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже шестой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.