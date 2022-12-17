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Растет число участников акции на дороге Ханкенди-Лачын

Растет число участников акции на дороге Ханкенди-Лачын Продолжает расти число участников мирной акции, проводимой на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
17 декабря 2022 г. 13:37
Растет число участников акции на дороге Ханкенди-Лачын

Продолжает расти число участников мирной акции, проводимой на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает с места событий сотрудник Report, акцию протеста поддерживают со всех регионов Азербайджана.

В настоящее время участники акции скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!".

Они заявляют, что акция продолжится до выполнения их требований.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже шестой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоNumber of protesters on Shusha-Khankandi road growing 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiyaya qoşulanların sayı artır

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