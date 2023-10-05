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Распространились кадры из поселка Кяркиджахан города Ханкенди
Распространились кадры из поселка Кяркиджахан города Ханкенди
Распространились кадры из поселка Кяркиджахан города Ханкенди
Карабах
5 октября 2023 г.
13:54
https://static.report.az/photo/d87cc6a4-a7d1-3860-bebc-be5514c3e417.jpg
Распространились кадры из поселка Кяркиджахан города Ханкенди.
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Версия на азербайджанском языке
Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsinin görüntüləri yayılıb
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