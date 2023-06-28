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Распространены кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии против армянских сепаратистов

Распространены кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии против армянских сепаратистов Азербайджанская армия провела операцию Qəzəb ("Гнев") против армянских сепаратистов после ранения нашего солдата в Карабахе.
Карабах
28 июня 2023 г. 21:27
Распространены кадры операции Возмездие азербайджанской армии против армянских сепаратистов

Азербайджанская армия провела операцию Qisas ("Возмездие") против армянских сепаратистов после ранения нашего солдата в Карабахе.

Как сообщает Report, в результате данной операции были уничтожены пять членов незаконных армянских вооруженных формирований.

Однако сообщается о подготовке новых провокаций с их стороны.

Если это произойдет, азербайджанская армия даст жесткий и адекватный ответ и уничтожит военную инфраструктуру незаконных формирований.

Отметим, 27 июня в 20:05 позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Ordusunun "Qisas" əməliyyatıyla qanunsuz erməni hərbçilərini məhv etməsinin görüntüləri yayılıb

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