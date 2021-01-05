Раскрываются факты о пытках азербайджанцев в армянском плену

Группа азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц была освобождена из плена и доставлена в Баку

Проводится пресс-конференция с участием военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, попавших в плен к армянам в ходе Отечественной войны и позже возвращенных из Армении.

Как сообщает Report, на мероприятии, состоявшемся в Центре анализа международных отношений, раскрываются факты пыток и бесчеловечного отношения, которому подверглись азербайджанские военные в плену у армян.

Отметим, что 14 декабря прошлого года в результате мероприятий, осуществляемых Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, группа азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц была освобождена из плена и доставлена в Баку.