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Раскрываются факты о пытках азербайджанцев в армянском плену

Раскрываются факты о пытках азербайджанцев в армянском плену Группа азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц была освобождена из плена и доставлена в Баку
Карабах
5 января 2021 г. 14:59
Раскрываются факты о пытках азербайджанцев в армянском плену
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Проводится пресс-конференция с участием военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, попавших в плен к армянам в ходе Отечественной войны и позже возвращенных из Армении.

Как сообщает Report, на мероприятии, состоявшемся в Центре анализа международных отношений, раскрываются факты пыток и бесчеловечного отношения, которому подверглись азербайджанские военные в плену у армян.

Отметим, что 14 декабря прошлого года в результате мероприятий, осуществляемых Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, группа азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц была освобождена из плена и доставлена в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin azərbaycanlı əsirlərə verdikləri işgəncələrə dair faktlar

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