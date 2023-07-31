Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ

”Мы уверены, что каждый участник геноцида против азербайджанцев в Ходжалы, Мешали и других местах, обязательно будет наказан".

”Мы уверены, что каждый участник геноцида против азербайджанцев в Ходжалы, Мешали и других местах, обязательно будет наказан".

Об этом в интервью западному бюро Report заявил представитель исполнительного комитета села Мешали Ходжалинского района Ильхам Кязымов.

Он отметил, что во время Первой Карабахской войны на его село неоднократно нападали армяне: “Жители села каждый раз достойно отражали атаки врага, но последнее нападение мы не смогли предотвратить. Потому что врагов было много и они применяли тяжелые орудия. Помню, как 23 декабря 1991 года, когда армянский полк атаковал Мешали, огонь как будто лился с неба. В то время в Мешали проживала 81 семья из 360 человек. Утром 23 декабря того же года армянский полк атаковал село Мешали. Противник окружил деревню и только на одном направлении им не удалось занять позиции. Жителей расстреляли при попытке выбраться через это направление. Большинство жителей деревни не хотели уходить. Армянские бандиты расстреляли их прямо в своих домах. Хотя и с трудом, выжившие смогли выбраться из деревни в 3 часа ночи”.

Представитель исполнительной власти подчеркнул, что несмотря на сопротивление, они не смогли предотвратить нападение врага: “У нас было 10 человек из Национальной армии и 5 из полиции. Оружие было в ограниченном количестве. А они были вооружены до зубов. У них был даже танк. Из-за того, что дорога была закрыта, танк не смог въехать в Мешали. До этого мы предотвратили много атак. Но в последний раз армянские бандиты буквально взбесились. В том бою мы потеряли 25 убитыми и 14 ранеными. 20 шехидов были жителями Мешали. Один - был полицейским из Агдама, а трое - солдатами Национальной армии. Шехидом стал и человек по имени Тахир, приехавший из Евлаха на помощь нашему селу. Поскольку у нас не было оружия, помощь пришла к нам из Ходжалы, Косалы и других мест. Мы снова вошли в деревню. Там и узнали число наших шехидов. Мой отец, семья моей тети и другие наши родственники стали шехидами”.

И.Кязымов отметил, что жители села Мешали Ходжалинского района в количестве 100 семей из 430 человек уже 14 лет проживают в одноименном поселке Геранбойского района: “Я благодарю президента Ильхама Алиева за внимание и заботу, которые он оказал нам. Здесь для нас созданы все условия.

На днях мы услышали известие об аресте одного из подозреваемых в преступлении - Вагифа Хачатуряна. Я не могу выразить словами радость, которую мы испытали в тот момент. Все поздравляли друг друга. Спасибо нашему государству, спасибо нашему Верховному Главнокомандующему, спасибо нашей армии. Сегодня мы отомщены. Мы уверены, что каждый, кто совершил геноцид против азербайджанцев в Ходжалы, Мешали и других местах, обязательно будет наказан”.