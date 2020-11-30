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Расчищается от мин территория, на которой построят будущую дорогу в Суговушан

Расчищается от мин территория, на которой построят будущую дорогу в Суговушан В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) из МВД и МЧС поступила информация по поводу обнаружения снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского и Тертерского районов Азербайджана
Карабах
30 ноября 2020 г. 03:23
Расчищается от мин территория, на которой построят будущую дорогу в Суговушан

В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) из МВД и МЧС поступила информация по поводу обнаружения снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского и Тертерского районов Азербайджана.

Как сообщили Report в ANAMA, мобильные оперативные группы ANAMA вместе с сотрудниками МВД совершили 47 оперативных и неотложных оперативных выездов. В результате были обнаружены 19 неразорвавшихся боеприпасов, 48 противотанковых мин, 59 противопехотных мин, 5 взрывателей от противотанковых мин и 42 осколка разорвавшихся боеприпасов.

Продолжается операция по разминированию и очищению от неразорвавшихся снарядов территории, по которой проложат дорогу из Тертерского района в Суговушан. Там были обнаружены и обезврежены 76 противотанковых мин, 118 противопехотных мин, 6 взрывателей от противотанковых мин и 6 неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşana çəkiləcək avtomobil yolunda yüzlərlə mina zərərsizləşdirildi

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