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Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом

Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом Скончался военнослужащий Азербайджанской армии, раненый во время Отечественной войны.
Карабах
25 июня 2021 г. 10:01
Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
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Скончался военнослужащий Азербайджанской армии, раненый во время Отечественной войны.

Как передает Report, ветеран Отечественной войны, младший сержант Кязымов Руслан Мустафа оглу скончался 24 июня у себя дома.

Церемония прощания с Р. Кязымовым проходит в его родном селе Колхалифели Агстафинского района.

В церемонии принимают участие близкие покойного, члены семьи, жители района и представители общественности.

После завершения церемонии прощания Р. Кязымов будет похоронен на кладбище в селе Колхалифели Агстафинского района.

Р. Кязымов участвовал в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Во время войны были тяжело ранен, получал лечение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində yaralanan qazi vəfat edib

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