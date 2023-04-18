Рамиль Усубов: Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе

"Человеком, который больше всего верил в окончательную победу Азербайджана и был в ней уверен, был сам наш уважаемый президент".

"Человеком, который больше всего верил в окончательную победу Азербайджана и был в ней уверен, был сам наш уважаемый президент".

Как сообщает Report, об этом секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов отметил в своей статье, опубликованной в официальной печати.

"В стратегии военной безопасности есть историческая поговорка: "Победа сначала одерживается в сознании команды". Победа в Отечественной войне также стала закономерным результатом продуманного, мудрого и последовательного курса Ильхама Алиева с самого начала его президентства. Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе", - отметил Р.Усубов.