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Рамиль Усубов: Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе

Рамиль Усубов: Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе "Человеком, который больше всего верил в окончательную победу Азербайджана и был в ней уверен, был сам наш уважаемый президент".
Карабах
18 апреля 2023 г. 02:52
Рамиль Усубов: Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе

"Человеком, который больше всего верил в окончательную победу Азербайджана и был в ней уверен, был сам наш уважаемый президент".

Как сообщает Report, об этом секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов отметил в своей статье, опубликованной в официальной печати.

"В стратегии военной безопасности есть историческая поговорка: "Победа сначала одерживается в сознании команды". Победа в Отечественной войне также стала закономерным результатом продуманного, мудрого и последовательного курса Ильхама Алиева с самого начала его президентства. Глава страны готовился к справедливой войне с первого дня и был полностью уверен в победе", - отметил Р.Усубов.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: “Azərbaycanın qəti qələbəsinə ən çox inanan məhz Prezidentimizin özü idi”

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