Рамиль Усубов: Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, урегулировав карабахский конфликт

"Решением карабахского конфликта Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, в борьбу с такими ее элементами, как международный терроризм и незаконный оборот наркотиков".

"Решением карабахского конфликта Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, в борьбу с такими ее элементами, как международный терроризм и незаконный оборот наркотиков".

Как сообщает Report, об этом секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов отметил в своей статье, опубликованной в официальной печати.

"Эти факты показывают, что одержанная Азербайджаном Победа имеет большое мировое значение и способствует развитию и стабильности в международном масштабе", - написал Р.Усубов.