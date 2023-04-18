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Рамиль Усубов: Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, урегулировав карабахский конфликт

Рамиль Усубов: Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, урегулировав карабахский конфликт "Решением карабахского конфликта Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, в борьбу с такими ее элементами, как международный терроризм и незаконный оборот наркотиков".
Карабах
18 апреля 2023 г. 03:37
Рамиль Усубов: Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, урегулировав карабахский конфликт

"Решением карабахского конфликта Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, в борьбу с такими ее элементами, как международный терроризм и незаконный оборот наркотиков".

Как сообщает Report, об этом секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов отметил в своей статье, опубликованной в официальной печати.

"Эти факты показывают, что одержанная Азербайджаном Победа имеет большое мировое значение и способствует развитию и стабильности в международном масштабе", - написал Р.Усубов.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: “Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə qlobal təhlükəsizliyə böyük töhfə verib”

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