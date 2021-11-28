Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной

В отношении карабахского вопроса позиция Исламской Республики Иран также была прозрачной и однозначной. В Иране позиция каждого - от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах - заключалась в том, что терри

В отношении карабахского вопроса позиция Исламской Республики Иран также была прозрачной и однозначной. В Иране позиция каждого - от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах - заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна нарушаться, что необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Мы уверены, что переговоры, обсуждения, проведенные заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Азербайджанской Республики с иранскими коллегами, еще более углубят, продвинут отношения между нашими странами, наши связи станут еще прочнее. Пожалуйста, мы к Вашим услугам.

На встрече было подчеркнуто, что после исторической Победы, одержанной Азербайджаном во Второй Карабахской войне, геополитическая ситуация в регионе изменилась, говорилось о важности участия стран региона в решении региональных вопросов», - сказал президент Ирана.