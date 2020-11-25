Радости кельбаджарцев нет конца

Вынужденные переселенцы из Кельбаджара и местные жители Гянджи выкрикивают лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Кельбаджар - наш!"

Кельбаджарцы с большой радостью отмечают освобождение района от оккупации.

Как сообщает западный центр Report, на многих улицах и проспектах Гянджи люди организуют автопробеги в честь освобождения Кельбаджара от оккупации.

Вынужденные переселенцы из Кельбаджара и местные жители Гянджи выкрикивают лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Кельбаджар - наш!", "Да здравствует Ильхам Алиев!", "Да здравствует Верховный главнокомандующий!", размахивают государственными флагами Азербайджана.

В поселке для вынужденных переселенцев на территории города Гянджа проводится торжественное мероприятие.