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Радек Смолка: Увиденное напомнило концлагерь "Освенцим"

Радек Смолка: Увиденное напомнило концлагерь "Освенцим" Увиденное в Эдилли, останки тел в обнаруженном массовом захоронении - все это напомнило Освенцим.
Карабах
15 октября 2022 г. 14:41
Радек Смолка: Увиденное напомнило концлагерь Освенцим
Радек Смолка

Увиденное в Эдилли, останки тел в обнаруженном массовом захоронении - все это напомнило Освенцим.

Как передает Report, об этом сказал представитель НПО из Чешской Республики Радек Смолка.

"Приезд сюда и увиденное - определенно душераздирающий момент. Когда я пришел и увидел эти останки - испытал то же чувство, что и при первом посещении Освенцима", - сказал Р. Смолка.

По его словам, он уже несколько раз посещал Азербайджан, и каждый раз возвращаясь отсюда, он старается делиться с другими правдой из этой страны.

"Слава Богу, в нашей стране частично знакомы с реальностями из Азербайджана, правдой о карабахских событиях, армянская пропаганда в Чехии не так сильна. Тем не менее, правда о трагических событиях должна все время доводиться до людей. Поэтому было бы очень хорошо, если бы как можно больше людей из моей страны могли приехать и увидеть своими глазами, что здесь произошло, и лучше понять конфликт", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyadan olan QHT nümayəndəsi: “Edillidə gördüklərim mənə “Osventsim” həbs düşərgəsini xatırlatdı”

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