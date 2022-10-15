Радек Смолка: Увиденное напомнило концлагерь "Освенцим"

Увиденное в Эдилли, останки тел в обнаруженном массовом захоронении - все это напомнило Освенцим.

Увиденное в Эдилли, останки тел в обнаруженном массовом захоронении - все это напомнило Освенцим.

Как передает Report, об этом сказал представитель НПО из Чешской Республики Радек Смолка.

"Приезд сюда и увиденное - определенно душераздирающий момент. Когда я пришел и увидел эти останки - испытал то же чувство, что и при первом посещении Освенцима", - сказал Р. Смолка.

По его словам, он уже несколько раз посещал Азербайджан, и каждый раз возвращаясь отсюда, он старается делиться с другими правдой из этой страны.

"Слава Богу, в нашей стране частично знакомы с реальностями из Азербайджана, правдой о карабахских событиях, армянская пропаганда в Чехии не так сильна. Тем не менее, правда о трагических событиях должна все время доводиться до людей. Поэтому было бы очень хорошо, если бы как можно больше людей из моей страны могли приехать и увидеть своими глазами, что здесь произошло, и лучше понять конфликт", — добавил он.