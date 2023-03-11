Рабочая группа Межведомственного центра ознакомилась с инфраструктурными проектами в Агалы

Члены Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра ознакомились с существующими инфраструктурными проектами в селе Агалы.

Члены Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра ознакомились с существующими инфраструктурными проектами в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев.

Он напомнил, что очередное заседание Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра состоялось в Агалы. "Мы проинформировали участников встречи о проектах, реализованных в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах", - отметил В.Гаджиев.