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Рабочая группа Межведомственного центра ознакомилась с инфраструктурными проектами в Агалы

Рабочая группа Межведомственного центра ознакомилась с инфраструктурными проектами в Агалы Члены Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра ознакомились с существующими инфраструктурными проектами в селе Агалы.
Карабах
11 марта 2023 г. 00:35
Рабочая группа Межведомственного центра ознакомилась с инфраструктурными проектами в Агалы

Члены Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра ознакомились с существующими инфраструктурными проектами в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев.

Он напомнил, что очередное заседание Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения" Межведомственного центра состоялось в Агалы. "Мы проинформировали участников встречи о проектах, реализованных в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах", - отметил В.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİdarələrarası Mərkəzin İşçi Qrupu Ağalıda infrastruktur layihələri ilə tanış olub

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