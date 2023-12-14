Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана

В Армении происходят непростые внутриполитические процессы.
Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.
"В Армении происходят непростые процессы, связанные с Карабахом. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. И нас не информировали о том, что готовятся принять такое решение. Просто констатация факта.
Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге - это все равно выбор государства", - заявил Путин.