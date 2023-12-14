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Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана

Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана В Армении происходят непростые внутриполитические процессы.
Карабах
14 декабря 2023 г. 16:23
Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана

В Армении происходят непростые внутриполитические процессы.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

"В Армении происходят непростые процессы, связанные с Карабахом. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. И нас не информировали о том, что готовятся принять такое решение. Просто констатация факта.

Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге - это все равно выбор государства", - заявил Путин.

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Версия на английском языке Putin: Armenia recognized that Karabakh is part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Putin: “Ermənistan Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyıb”

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