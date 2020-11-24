Путин: Россия принимает немалые усилия для нормализации обстановки в Карабахе

Об это президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств

Россия принимает немалые усилия для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. В частности, между ее сопредседателями – России, США и Францией", - заявил В. Путин.

Президент РФ отметил, что обстановка там в целом стабилизируется

По его словам, Москва рассчитывает на участие международных организаций в процессе дальнейшего урегулирования в Карабахе.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.