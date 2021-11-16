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Путин: Россия предпримет шаги для последовательного выполнения трехсторонних договоренностей

Путин: Россия предпримет шаги для последовательного выполнения трехсторонних договоренностей "Официальная Москва и дальше будет предпринимать шаги для стабилизации ситуации в Карабахе".
Карабах
16 ноября 2021 г. 00:27
Путин: Россия предпримет шаги для последовательного выполнения трехсторонних договоренностей
Владимир Путин

"Официальная Москва и дальше будет предпринимать шаги для стабилизации ситуации в Карабахе".

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава Кремля заверил французского лидера, что РФ будет и дальше предпринимать шаги для стабилизации обстановки в Карабахе.

"По словам Путина, Москва будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - заявила пресс-служба Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya üçtərəfəli razılaşmaların ardıcıl yerinə yetirilməsi üçün addımlar atacaq”

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