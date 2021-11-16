Путин: Россия предпримет шаги для последовательного выполнения трехсторонних договоренностей

"Официальная Москва и дальше будет предпринимать шаги для стабилизации ситуации в Карабахе".

"Официальная Москва и дальше будет предпринимать шаги для стабилизации ситуации в Карабахе".

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава Кремля заверил французского лидера, что РФ будет и дальше предпринимать шаги для стабилизации обстановки в Карабахе.

"По словам Путина, Москва будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - заявила пресс-служба Кремля.