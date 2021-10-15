Путин: Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого перемирия

Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого перемирия.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.
"При активном содействии России конфликт [карабахский -ред.] удалось остановить. И российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории. Восстанавливается система жизнеобеспечения", - заявил В. Путин.
По его словам, все это еще раз подтверждает слова: "Худой мир лучше доброй войны", и ключевая роль СНГ состоит в обеспечении условий для мирного сотрудничества.