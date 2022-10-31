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Путин: Разблокировка транспортной инфраструктуры посодействует развитию экономики Армении

Путин: Разблокировка транспортной инфраструктуры посодействует развитию экономики Армении Разблокировка транспортной инфраструктура и создание новых маршрутов посодействует развитию экономики Армении.
Карабах
31 октября 2022 г. 15:55
Путин: Разблокировка транспортной инфраструктуры посодействует развитию экономики Армении

Разблокировка транспортных коммуникаций и создание новых маршрутов посодействуют развитию экономики Армении.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

"Позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта. Тогда мы все исходили из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому что разблокировка транспортной инфраструктуры и создание новых маршрутов - все эти вопросы связаны с развитием экономики, социальной сферы. В конечном итоге это то, ради чего мы работаем в интересах людей, все это планируется", - сказал Путин.

Он отметил необходимость нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. С вами должны сейчас, а потом и в трехстороннем формате, найти ключевые моменты, которые позволят нам двигаться вперед", - отметил президент РФ.

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Версия на английском языке Putin: Unblocking of transport infrastructure to contribute to development of Armenian economy
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "İrəvanla Bakı arasında münaqişəyə son qoyulmalıdır"

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