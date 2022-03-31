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Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном 

Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном  Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Карабах
31 марта 2022 г. 17:35
Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном 

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трёхсторонних Заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Также в ходе разговора было условлено о дальнейших контактах.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub

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