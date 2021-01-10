Путин провел совещание по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.