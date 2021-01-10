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Путин провел совещание по Карабаху

Путин провел совещание по Карабаху Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.
Карабах
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10 января 2021 г. 17:21
Путин провел совещание по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti İlham Əliyev və Paşinyanla görüş öncəsi müşavirə keçirib

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