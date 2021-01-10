Путин провел совещание по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.
"В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.