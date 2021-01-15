Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин информировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров

Президент России Владимир Путин информировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования. Как сообщает россйискео бюро Report, об заявил Кремль.

В совещании приняли участие постоянные члены Совета Безопасности РФ. В том числе Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что 11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам состоявшейся встречи было подписано совместное заявление.