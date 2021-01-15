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Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном Президент России Владимир Путин информировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров
Карабах
15 января 2021 г. 15:47
Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин информировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования. Как сообщает россйискео бюро Report, об заявил Кремль.

В совещании приняли участие постоянные члены Совета Безопасности РФ. В том числе Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что 11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам состоявшейся встречи было подписано совместное заявление.

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