Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин информировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования. Как сообщает россйискео бюро Report, об заявил Кремль.
В совещании приняли участие постоянные члены Совета Безопасности РФ. В том числе Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Напомним, что 11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам состоявшейся встречи было подписано совместное заявление.