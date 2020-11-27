Путин обсудил с Совбезом РФ работу миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил работу гуманитарной миссии и российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин на совещании сегодня с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил работу гуманитарной миссии и российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе", - сказал он.

"В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном", - добавил представитель Кремля.

По его словам, затрагивались также различные актуальные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.