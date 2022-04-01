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Путин обсудил с Пашиняном поддержание стабильности в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном поддержание стабильности в Карабахе Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Карабах
1 апреля 2022 г. 20:25
Путин обсудил с Пашиняном поддержание стабильности в Карабахе

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в Карабахе. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Putin Paşinyanla Qarabağda sabitliyin qorunması məsələsini müzakirə edib

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