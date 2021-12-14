О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе  

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе   Состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
Карабах
14 декабря 2021 г. 18:56
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе  

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Как сообщает российское бюро Report, информацию распространила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили урегулирование карабахского вопроса. "Владимир Путин проинформировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

Президент России также проинформировал французского коллегу о реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, восстановлении торгово-экономических и транспортных связей.

"Была выражена надежда, что намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Makronla Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
8 декабря 2021 г. 09:25
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi