Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Как сообщает российское бюро Report, информацию распространила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили урегулирование карабахского вопроса. "Владимир Путин проинформировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

Президент России также проинформировал французского коллегу о реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, восстановлении торгово-экономических и транспортных связей.

"Была выражена надежда, что намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной", - говорится в заявлении.