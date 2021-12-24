Путин: Политическая мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий

Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.
В. Путин напомнил, что Россия выступала в качестве посредника в ходе 44-дневной войны, и "я рад, что нам удалось достигнуть этой договоренности".
"Наша цель направлена на то, чтобы люди в этом регионе чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы были разблокированы все препятствия для развития экономики, чтобы люди чувствовали, что они живут в безопасности и имеют хорошие перспективы развития, чтобы они спокойно смотрели в свое будущее и будущее своих детей", - заявил В. Путин.