О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин: Политическая мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий

Путин: Политическая мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий.
Карабах
24 декабря 2021 г. 13:07
Путин: Политическая мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий

Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

В. Путин напомнил, что Россия выступала в качестве посредника в ходе 44-дневной войны, и "я рад, что нам удалось достигнуть этой договоренности".

"Наша цель направлена на то, чтобы люди в этом регионе чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы были разблокированы все препятствия для развития экономики, чтобы люди чувствовали, что они живут в безопасности и имеют хорошие перспективы развития, чтобы они спокойно смотрели в свое будущее и будущее своих детей", - заявил В. Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin: Ilham Aliyev’s political wisdom contributed to ending hostilities

Другие новости из категории

Рахман Гаджиев: Карабах становится моделью будущего Азербайджана
Рахман Гаджиев: Карабах становится моделью будущего Азербайджана
24 декабря 2021 г. 12:33
Рахман Гаджиев: Дан старт проекту закладки лесного массива в Зангилане
Рахман Гаджиев: Дан старт проекту закладки лесного массива в Зангилане
24 декабря 2021 г. 12:28
Спецпредставитель: Для восстановления Карабаха применяется комплексный подход
Спецпредставитель: Для восстановления Карабаха применяется комплексный подход
24 декабря 2021 г. 11:10
Эмин Гусейнов: Освобожденные районы одни из самых загрязненных минами территории в мире
Эмин Гусейнов: Освобожденные районы одни из самых загрязненных минами территории в мире
24 декабря 2021 г. 11:07
Вынужденные переселенцы поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения
Вынужденные переселенцы поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения
24 декабря 2021 г. 10:39
Хулуси Акар: Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости
Хулуси Акар: Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости
23 декабря 2021 г. 17:53
Эксперт: Визит кандидата в президенты Франции в Карабах нарушает международные право
Эксперт: Визит кандидата в президенты Франции в Карабах нарушает международные право
23 декабря 2021 г. 17:39
ПА ГУАМ поддерживает Азербайджан в вопросах постконфликтного восстановления
ПА ГУАМ поддерживает Азербайджан в вопросах постконфликтного восстановления
23 декабря 2021 г. 15:06
Политолог: Лачынский коридор следует взять под контроль
Политолог: Лачынский коридор следует взять под контроль
23 декабря 2021 г. 15:01
Эксперт: Поездка кандидата в президенты Франции в Карабах является провокацией
Эксперт: Поездка кандидата в президенты Франции в Карабах является провокацией
23 декабря 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi