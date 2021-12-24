Путин: Политическая мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий

Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий.

Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

В. Путин напомнил, что Россия выступала в качестве посредника в ходе 44-дневной войны, и "я рад, что нам удалось достигнуть этой договоренности".

"Наша цель направлена на то, чтобы люди в этом регионе чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы были разблокированы все препятствия для развития экономики, чтобы люди чувствовали, что они живут в безопасности и имеют хорошие перспективы развития, чтобы они спокойно смотрели в свое будущее и будущее своих детей", - заявил В. Путин.