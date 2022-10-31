Путин: Необходимо придать дополнительный импульс деятельности трехсторонней рабочей группы

Необходимо придать дополнительный импульс деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе.

Необходимо придать дополнительный импульс деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Цель этой встречи, как я ее вижу, – обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию, так, как и должен это делать. За эти оценки я Вам благодарен", - заявил Владимир Путин президенту Ильхаму Алиеву.

"А сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно", - отметил президент РФ.