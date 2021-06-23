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Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен

Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.
Карабах
23 июня 2021 г. 10:16
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Владимир Путин
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"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

"Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент РФ.

По его словам, Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, "укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте".

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Dağlıq Qarabağda münaqişə dayandırılıb"

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