Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен

При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

"Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент РФ.

По его словам, Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, "укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте".