Путин и Пашинян обсудят реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудить ситуацию вокруг Карабаха и реализацию трехсторонних договорённостей. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудит ситуацию вокруг Карабаха и реализацию трехсторонних договорённостей. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится на сайте Кремля.

"12 октября премьер Никол Пашинян посетит с рабочим визитом РФ. Пашинян встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, восстановлением экономических связей и развития. Они также обсудят повестку союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединениях», - говорится в сообщении.