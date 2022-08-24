Путин и Пашинян обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проведенный по инициативе армянской стороны.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проведенный по инициативе армянской стороны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Главы стран продолжили обсуждение ситуации по выполнению трехсторонних договоренностей от 2020 и 2021 годов.

"Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе", - говорится в заявлении.