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Путин и Пашинян обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Путин и Пашинян обсудили выполнение трехсторонних договоренностей Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проведенный по инициативе армянской стороны.
Карабах
24 августа 2022 г. 11:33
Путин и Пашинян обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проведенный по инициативе армянской стороны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Главы стран продолжили обсуждение ситуации по выполнению трехсторонних договоренностей от 2020 и 2021 годов.

"Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Putin, Pashinyan discuss implementation of trilateral agreements

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