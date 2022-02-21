Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится на сайте Кремля.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха. С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

Также были затронуты вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Арменией Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом.