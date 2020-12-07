Путин и Меркель обсудили Нагорный Карабах

7 декабря президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

7 декабря президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель подробно обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Лидеры двух стран акцентировали внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений.

"В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования", - уточнили в Кремле.