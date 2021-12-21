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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.
Карабах
21 декабря 2021 г. 19:28
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по ситуации в Карабахе выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - говорится в сообщении.

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