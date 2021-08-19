Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Главы двух государств выразили настрой на дальнейшую работу по аспектам нагорнокарабахского урегулирования

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Главы двух государств выразили настрой на дальнейшую работу по аспектам карабахского урегулирования, прежде всего в Минской группе ОБСЕ.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Афганистане, отметив важность решения гуманитарных задач.

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что в ходе беседы Путина и Макрона была выражена "готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и Группы двадцати, содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".

Президенты России и Франции высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке.

"Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.