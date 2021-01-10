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Путин и Макрон обсудили по телефону вопросы карабахского урегулирования

Путин и Макрон обсудили по телефону вопросы карабахского урегулирования Президент России В.Путин и глава Франции Э.Макрон обсудили по телефону вопросы карабахского урегулирования.
Карабах
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10 января 2021 г. 16:29
Путин и Макрон обсудили по телефону вопросы карабахского урегулирования
 Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Putinlə Makron Moskva görüşü barədə müzakirə aparıblar

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