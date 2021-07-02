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Путин и Макрон обсудили по телефону Карабах

Путин и Макрон обсудили по телефону Карабах Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту России Владимиру Путину.
Карабах
2 июля 2021 г. 21:23
Путин и Макрон обсудили по телефону Карабах
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту России Владимиру Путину.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, "обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах". Также "особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте".

Кроме того, Путин рассказал французскому коллеге об основных итогах саммита РФ - США в Женеве. "В связи с проявленным Эмманюэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.

Путин рассказал Макрону о реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху. Он также обратил внимание на необходимость подключения Европы к решению гуманитарных проблем в регионе.

"Владимир Путин информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

"Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий", - добавили в Кремле.

"Рассмотрена тематика ливийского урегулирования. С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил", - добавляется в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Putin Makronla Qarabağı müzakirə edib

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