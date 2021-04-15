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Путин и Лукашенко в беседе по телефону обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Лукашенко в беседе по телефону обсудили ситуацию в Карабахе Также Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений
Карабах
15 апреля 2021 г. 12:24
Путин и Лукашенко в беседе по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
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Тема Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в состоявшемся сегодня телефонном разговоре президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута <...> тема нагорно-карабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

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Версия на английском языке Putin, Lukashenko discuss situation in Karabakh over phone
Версия на азербайджанском языке Putin və Lukaşenko Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

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